PSG mira contratações de Osimhen e Kvaratskhelia, diz mídia

ROMA, 29 MAI (ANSA) - Preocupado em preencher a lacuna que será deixada pela saída do atacante Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain estaria monitorando os passos da dupla napolitana Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

De acordo com a imprensa francesa, o PSG estaria preparado para desembolsar por volta de 220 milhões de euros pelos dois jogadores, estrelas do Scudetto do Napoli na temporada de 2022/23.

Além do nigeriano e do georgiano, a equipe parisiense também colocou em sua lista o português Rafael Leão, do Milan, bem como Marcus Rashford e Bernardo Silva, de Manchester United e Manchester City, respectivamente.

"O interesse da Arábia Saudita em Kvaratskhelia não é verdadeiro. Existe o interesse e a oferta do Paris Saint-Germain, mas tudo depende da decisão do Napoli e de Aurelio De Laurentiis", disse Mamuka Jugeli, agente do camisa 77 napolitano.

Além de lutar nesta frente de batalha que envolve os contatos do PSG em suas duas principais referências, o Napoli ainda precisa fechar com um novo treinador, sendo que o nome mais cortejado é o do experiente Antonio Conte.

Por outro lado, a equipe campana concluiu a chegada de Giovanni Manna, ex-chefe do time juvenil da Juventus, para ser seu novo diretor esportivo a partir da próxima temporada.

(ANSA).

