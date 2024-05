Seu amor curte treinar? 11 ideias de presente para dar aquela incentivada

Se o coração do seu amor bate mais forte por atividades físicas, nada melhor do que escolher para o Dia dos Namorados um presente para acompanhá-lo nos treinos. Seja a pessoa amada um(a) amante de corridas "ratinho(a) de academia", ou crossfiteiro(a), por exemplo, não faltam boas opções de produtos que podem agradar.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou várias sugestões de presentes fitness para essa data. A lista tem itens como tênis, fone de ouvido esportivo, camiseta, short, bermuda e bolsa de academia. Confira!

Disponível nas numerações 35 a 40 (rosa) e 39 a 44 (preto);

Forma grande: para um melhor ajuste aos pés, o fabricante recomenda a compra de um tamanho menor do que o usual;

Tem forro acolchoado e solado de borracha.

Disponível nas numerações 38 a 43 (cor preta);

Tem entressola em EVA e solado de borracha;

Recomendado para corrida e caminhada.

À prova de suor: o fone tem classificação IPX5, capaz de resistir qualquer condição climática, inclusive ao suor;

Segundo o fabricante, ele não caem e não machucam, sendo ideal para exercícios com muito movimento;

Possui microfone integrado, e acompanha 3 tamanhos de ponteiras.

Tamanhos P, M, G e GG;

Composição do tecido: elastano e poliamida;

Com gola careca (arredondada), que oferece um bom caimento.

Tamanhos M, G e GG;

Cós com cordão e elástico;

Composição do tecido: poliéster e elastano.

Tamanhos P, M, G e GG;

Além de preta (foto), também disponível na cor branca;

Composição do tecido: poliéster e elastano.

Gola careca.

Tamanhos P, M, G e GG;

Além de laranja (foto), também disponível nas cores azul, rosa e vinho -- preços podem variar;

Composição do tecido: poliéster.

Tamanhos P, M, G e GG;

Além de preta (foto), também disponível nas cores branca e vermelha;

Composição do tecido: poliéster.

Tamanhos P, M, G e GG;

Além de azul escuro (foto), também disponível nas cores cinza escuro, verde escuro e preto;

Composição do tecido: poliéster.

Tamanho único.

Além de preto (foto), também disponível na cor cinza -- preço pode variar;

Composição do tecido: poliéster.

Disponível nas numerações 40 a 44 (preto);

Indicado para caminhadas;

Tem entressola em EVA e solado em borracha, além de calcanhar acolchoado.

