Preocupações sobre juros elevam rendimentos de títulos e Wall St cai

(Reuters) - Wall Street abriu em baixa nesta quarta-feira, com os investidores avessos ao risco uma vez que as preocupações com o momento e a escala dos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve elevaram os rendimentos dos Treasuries e pressionaram as ações de megacaps.

O Dow Jones caía 0,35% na abertura, para 38.716,28 pontos. O S&P 500 recuava 0,51%, a 5.278,73 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,83%, para 16.879,349 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)