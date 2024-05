Suporte para Echo Dot vale a pena? Confira opinião de quem comprou

Quer uma dica de suporte para Echo Dot para eliminar cabos expostos e deixar o ambiente da sua casa mais "clean"? Um dos favoritos dos clientes da Amazon, é este modelo da marca Webookers WB, compatível com os alto falantes inteligentes de 4ª e 5ª geração. Com mais de cem compras apenas no mês passado, ele é elogiado principalmente por não ocupar muito espaço.

Outras vantagens são a praticidade na hora de montar e o fato de não prejudicar a propagação do som - em alguns casos, o fabricante promete até que é capaz de melhorá-la. Abaixo contamos o que mais o produto tem de bom e mostramos a opinião de quem comprou um:

O que esse suporte para Echo Dot tem de bom?

Deixa o ambiente da sua casa mais clean, ao evitar cabos expostos;

Por não tapar nenhuma das saídas, não prejudica o som nem a captação de comandos;

Pode ser colocado em um local mais alto, diminuindo barreiras capazes de causar problemas na propagação e recepção de som;

É fácil de montar: basta enrolar o cabo na parte debaixo do suporte e conectar na tomada;

O suporte não compromete o estilo de design do alto falante da Amazon;

Compatível com Echo Dot de 4ª e 5ª geração.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o suporte tem mais de 4.800 avaliações e uma nota geral de 4,5 estrelas, sendo 5 a máxima. Veja comentários de quem o comprou:

Ótima opção para evitar os fios expostos, fixa bem, e a Alexa funciona bem também. Carla

Gostei, ele é pequeno e não ocupa muito espaço. Achei bonitinho e bom. Flávia

Ótima tecnologia. Morgana T.

Muito bom produto. Perfeito na tomada, suportando o peso do aparelho. Luciano

Pontos de atenção

A principal crítica é sobre a resistência do suporte. Alguns consumidores o consideram frágil para aguentar o peso do alto falante.

O suporte é frágil e não suporta o peso da Alexa. Fica torto na tomada. Tatiane Sayuri

O produto aparentemente não é muito seguro, uma vez que com o peso do Dot ele fica um pouco inclinado para baixo. Optei por não usá-lo mais para não correr o risco de queda e avaria do meu equipamento. Alice

