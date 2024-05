Paraná Pesquisas: Nunes tem 28%; Boulos, 24%; Datena, 12% e Tabata, 9%

Do UOL, em São Paulo

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) estão empatados tecnicamente em levantamento da Paraná Pesquisas para a eleição municipal deste ano.

O que aconteceu

Nunes aparece com 28,1% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 24,2%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico. Os resultados são da pesquisa estimulada, em que o entrevistado recebe uma lista com o nome dos candidatos.

Veja a pesquisa para a eleição em São Paulo:

Ricardo Nunes (MDB): 28,1%

28,1% Guilherme Boulos (PSOL): 24,2%

24,2% Datena (PSDB): 12,1%

12,1% Tabata Amaral (PSB): 9,1%

9,1% Pablo Marçal (PRTB): 5,1%

5,1% Kim Kataguiri (União): 3,4%

3,4% Marina Helena (Novo): 3,2%

3,2% Altino (PSTU): 0,5%

0,5% Fernando Fantauzzi (DC): 0,1%

0,1% João Pimenta (PCO): 0,1%

0,1% Ricardo Senese (UP): 0,1%

0,1% Não sabe/não respondeu: 6,2%

6,2% Nenhum/branco/nulo: 7,8%

Não é possível comparar o levantamento com os anteriores, pois a lista de candidatos é diferente. O influenciador Pablo Marçal anunciou a pré-candidatura só na última sexta-feira (24).

Nunes é o pré-candidato que vai melhor entre pessoas com mais de 60 anos (33%) e entre quem estudou até o ensino médio (32,9%).

Já Boulos é o preferido do eleitorado mais jovem, de 16 a 24 anos (23,2%), e de quem tem ensino superior (34,6%).

Sem Kim e Datena, Nunes lidera

O instituto também testou outro cenário, com apenas seis candidatos. Sem Kim Kataguiri e Datena, o atual prefeito assume o primeiro lugar.

Ricardo Nunes (MDB): 33,1%

33,1% Guilherme Boulos (PSOL): 26,9%

26,9% Tabata Amaral (PSB): 11,5%

11,5% Pablo Marçal (PRTB): 6,9%

6,9% Marina Helena (Novo): 4,1%

4,1% Altino (PSTU): 0,9%

0,9% Não sabe/não respondeu: 6,9%

6,9% Nenhum/branco/nulo: 9,8%

Nunes venceria Boulos em eventual segundo turno

Nesse cenário, o atual prefeito sai 12 pontos percentuais à frente do deputado federal. Na comparação com rodada anterior do instituto, feita em fevereiro deste ano, Nunes cresceu (tinha 43,3%), enquanto Boulos variou dentro da margem de erro (tinha 39,6%).

Veja as simulações de segundo turno:

Ricardo Nunes x Guilherme Boulos

Ricardo Nunes (MDB): 48,1%

48,1% Guilherme Boulos (PSOL): 35,9%

35,9% Não sabe/não respondeu: 6,7%

6,7% Nenhum/branco/nulo: 9,3%

Ricardo Nunes x Tabata Amaral

Ricardo Nunes (MDB): 41,7%

41,7% Tabata Amaral (PSB): 32,2%

32,2% Não sabe/não respondeu: 7,9%

7,9% Nenhum/branco/nulo: 18,9%

Guilherme Boulos x Tabata Amaral Guilherme Boulos (PSOL): 41,7%

41,7% Tabata Amaral (PSB): 32,2%

32,2% Não sabe/não respondeu: 7,9%

7,9% Nenhum/branco/nulo: 18,2%

Metodologia

A pesquisa entrevistou pessoalmente 1.500 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 24 e 28 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é SP-05645/2024.