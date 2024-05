Papa Francisco deve receber Haddad na próxima semana, diz Lula

(ANSA) - BRASÍLIA, 29 MAG - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira (28), no Palácio do Planalto, em Brasília, a viagem que o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) fará na próxima semana ao Vaticano, onde deve ser recebido pelo papa Francisco.

"Haddad não está aqui hoje, ele teve que ir para São Paulo para preparar uma audiência que terá com o Papa para discutir a cobrança de impostos dos ricos", afirmou o mandatário durante uma cerimônia oficial ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ministros e parlamentares.

Haddad participará de um seminário sobre os países do Sul Global organizado pela Pontifícia Academia de Ciências Sociais.

O ministro deve apresentar o projeto de taxação dos super-ricos globais durante sua visita à Santa Sé, assunto que é um dos tópicos mais importantes da presidência rotativa do Brasil no G20 em 2024.

Lula voltou a defender a proposta na quinta-feira passada (23), durante uma reunião com o presidente do Benin, Patrice Talon.

"Se os 3 mil bilionários do planeta pagassem 2% de impostos sobre o rendimento de suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar as 340 milhões de pessoas", disse Lula ao lado do mandatário africano. (ANSA).

