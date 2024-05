Papa faz apelo contra 'crueldade' da guerra que afeta crianças

VATICANO, 29 MAI (ANSA) - O papa Francisco denunciou nesta quarta-feira (29) o drama das crianças que são afetadas pelas guerras, como na Ucrânia e no Oriente Médio, e pediu orações contra o que considerou uma "crueldade".

"As crianças sofrem, as crianças sofrem com a guerra. Rezemos ao Senhor para que esteja perto de todos e nos dê a graça da paz", pediu o Pontífice no final da audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano.

Francisco fez um apelo "para a atormentada Ucrânia", lembrando que no sábado passado, poucas horas antes do início da 1ª edição da Jornada Mundial das Crianças, se reuniu com um grupo de menores que "sofreram queimaduras e perderam as pernas na guerra".

Segundo o religioso, "a guerra é sempre uma crueldade". "Estes meninos e meninas devem começar a andar, a se mover, com braços artificiais. Perderam o sorriso: é muito ruim, muito triste, quando uma criança perde o sorriso", declarou.

O líder da Igreja Católica aproveitou para convidar todos os fiéis para rezarem pelas crianças ucranianas, bem como pela Palestina e Israel, "que sofrem tanto, para que a guerra acabe".

"E não esqueçamos Myanmar e os tantos países que estão em guerra", acrescentou.

Por fim, Francisco manifestou solidariedade e rezou pelas vítimas do "deslizamento de terras que destruiu algumas aldeias da Papua-Nova Guiné".

"Que o Senhor conforte os familiares, os que perderam as suas casas e o povo da Papua, com quem, se Deus quiser, vou encontrar-me no próximo mês de setembro", concluiu ele, referindo-se à sua viagem entre a Oceania e o Sudeste Asiático.

