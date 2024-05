Musk oferece visita à fábrica da Tesla em busca de apoio de acionistas

Por Hyunjoo Jin

SÃO FRANCISCO (Reuters) - O bilionário Elon Musk está oferecendo visitas à fábrica da Tesla no próximo mês para 15 acionistas que votarem em seu pacote de remuneração de 56 bilhões de dólares, o mais recente esforço da fabricante de veículos elétricos para reunir votos de investidores.

A próxima votação, cujo resultado será anunciado na reunião anual da empresa em 13 de junho, é vista como um referendo sobre a liderança de Musk, já que os investidores temem que ele esteja distraído com seus outros empreendimentos e que seus comentários frequentemente controversos estejam pesando sobre a reputação e as vendas de Tesla.

A empresa está fazendo um esforço incomum e público para angariar apoio ao pacote de remuneração de Musk. O conselho da empresa justificou o acordo de remuneração dizendo que ele é necessário garantir que Musk priorize a Tesla em detrimento de seus outros compromissos.

A Tesla pediu aos acionistas que reafirmassem sua aprovação da remuneração recorde estabelecida em 2018, mas foi rejeitada por um juiz que concluiu que o pacote foi negociado por diretores que pareciam estar em dívida com Musk.

"Não perca tempo, vote hoje!", disse a Tesla na terça-feira.

Liderado por Musk e outros executivos da Tesla, o tour pelas linhas de produção da empresa para Cybertrucks e o Model Ys no Texas acontecerá em 12 de junho, um dia antes da assembleia anual de acionistas da Tesla, disse a companhia em seu site.

A medida é “o último esforço para tentar encantar os investidores de varejo”, disse Nell Minow, vice-presidente da ValueEdge Advisors, uma consultoria sobre governança corporativa.

De acordo com a S&P Global Market Intelligence, 44% das ações ordinárias da Tesla são detidas por acionistas não profissionais, incluindo investidores de varejo, a maior percentagem entre as dez maiores empresas do S&P 500.

“Acho que isso demonstra sua grandiosidade, pois ele acha que, de alguma forma, estar em sua presença trará os resultados que deseja. Não acho que ele esteja mudando o voto de ninguém ao fazer isso.”

A empresa de consultoria proxy Glass Lewis disse no sábado que pediu aos acionistas da Tesla que rejeitassem o pacote de remuneração, citando a "lista de projetos extraordinariamente demorados" de Musk.

“Seu foco claramente não está apenas na Tesla”, disse Kristin Hull, fundadora da Nia Impact Capital, uma investidora da Tesla, que votou contra o pacote salarial.

Mais rico do mundo, Musk também é CEO da SpaceX, adquiriu o Twitter em 2022 e fundou a empresa de inteligência artificial xAI, que arrecadou 6 bilhões de dólares em seu último financiamento.

Musk possui cerca de 13% da Tesla e o exercício de suas opções de ações resultaria na posse de 22% da empresa. Ele ameaçou construir produtos de inteligência artificial fora da Tesla se não conseguir 25% do poder de voto, o que exigiria algumas das opções de ações no acordo de compensação.

A construção de projetos de IA fora da Tesla pode prejudicar a avaliação da companhia, que depende de sua capacidade de inteligência artificial em tecnologia de condução autônoma. Musk disse que a montadora mais valiosa do mundo “valeria basicamente zero” sem uma direção totalmente autônoma.

