Itália recupera 600 obras roubadas e levadas para os EUA

ROMA, 29 MAI (ANSA) - A Itália comemorou na última terça-feira (28) a devolução de cerca de 600 antiguidades dos Estados Unidos, incluindo antigas estátuas de bronze, moedas de ouro, mosaicos e manuscritos avaliados em 60 milhões de euros, que foram saqueados anos atrás, vendidos a museus, galerias e colecionadores americanos.

A recuperação dos itens roubados em escavações clandestinas no centro e sul da Itália e que fazem parte do período compreendido entre o século IX a.C e II d.C ocorreu graças a uma série de investigações criminais.

O Ministério da Cultura da Itália e a equipe de arte dos carabineiros, bem como o embaixador dos Estados Unidos, Jack Markell, o chefe da unidade de tráfico de antiguidades do gabinete do procurador distrital de Nova York, Matthew Bogdanos, e membros do Departamento de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos, foram encarregados por levar as obras de volta ao país europeu.

Segundo as autoridades, este é o fruto do esforço de décadas da Itália para recuperar antiguidades que foram saqueadas ou roubadas do seu território por invasores de tumbas, os chamados "tombaroli", vendidas a negociantes que muitas vezes falsificavam registros para revender o saque a compradores de produtos de leilão de alta qualidade.

Markell destacou que Washington se comprometeu a devolver o saque roubado "ao seu lugar", como sinal de respeito pela Itália e pela sua herança cultural e artística. "Sabemos que salvaguardar esta história requer cuidado e vigilância, e é por isso que fazemos o que fazemos", afirmou ele, acrescentando que os Estados Unidos estão de olho no mais recente alvo dos traficantes de arte: a Ucrânia.

Apesar da devolução em massa, o acervo não incluiu a antiga estátua de bronze grega "Juventude Vitoriosa", tema de uma batalha judicial de décadas entre a Itália e o Museu Getty, com sede em Malibu, na Califórnia.

A premiada estátua ganhou recentemente as manchetes quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos apoiou fortemente o direito da Itália de confiscá-la, reafirmando que tinha sido exportada ilegalmente do país.

Entre os artefatos mais valiosos expostos nesta terça-feira estava uma moeda de prata Naxos do século IV representando o deus do vinho Dionísio, que foi saqueada de um local de escavação ilícita na Sicília antes de 2013 e contrabandeada para o Reino Unido.

Bogdanos explicou que a moeda, que estava à venda por US$ 500 mil, foi encontrada em Nova York no ano passado como parte de uma investigação sobre um conhecido negociante de moedas britânico.

Ele acrescentou que outros itens foram devolvidos pelo Metropolitan Museum of Art de Nova York e por alguns dos mais conhecidos filántropos da cidade norte-americana que doaram artefatos para suas coleções que acabaram sendo roubados.

Entre os artefatos devolvidos também estão uma figura de bronze em tamanho natural, bem como cabeças de bronze e vários vasos etruscos. Outros itens, incluindo pinturas a óleo dos séculos 16 e 19, foram roubados de museus italianos, instituições religiosas e casas particulares, concluíram os carabineiros. (ANSA).

