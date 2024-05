Governo argentino desembaraça carregamento de gás da Petrobras em meio a oferta escassa

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo da Argentina, que enfrenta escassez de gás e cortes de serviços, afirmou nesta quarta-feira que conseguiu desembaraçar um descarregamento de gás da Petrobras, o que, segundo ele, deve estabilizar o fornecimento local.

O clima frio recente já havia afetado o fornecimento de gás no país sul-americano, mas isso piorou quando o descarregamento da carga de gás foi interrompido devido a problemas de pagamento, provocando a escassez de gás natural comprimido (GNC) nos postos de abastecimento.

A Secretaria de Energia afirmou em um comunicado que a Enarsa, órgão estatal de energia, havia comprado um carregamento de 44 milhões de metros cúbicos (m3) de gás natural liquefeito (GNL) da Petrobras na sexta-feira, que deveria começar a ser descarregado nesta quarta-feira.

"Mas, no último minuto, a empresa contestou a carta de crédito com a qual o combustível deveria ser pago e não autorizou o descarregamento do GNL no terminal de Escobar", disse.

O governo argentino acrescentou que isso fez com que o fornecimento a usuários não prioritários, incluindo a indústria, usinas termelétricas e postos de abastecimento, fosse cortado para proteger hospitais, escolas, residências e empresas.

"O objetivo é continuar abastecendo a 'demanda prioritária' e as residências", disse o governo, acrescentando que o desbloqueio do carregamento deve significar que "ao longo do dia a situação dos cortes de fornecimento será regularizada".

A Argentina está aumentando rapidamente a produção de gás e petróleo de sua região de Vaca Muerta, mas ainda depende de importações para atender à demanda de inverno. A longo prazo, o país quer se tornar um exportador líquido de energia e fornecedor global de GNL.

O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, disse que o governo estava se esforçando para evitar novos problemas de fornecimento de gás.

"É um inverno muito rigoroso e a demanda passou de 44 milhões de metros cúbicos para quase 70 milhões", disse ele em uma coletiva de imprensa diária.

O impacto não teria sido sentido se a carta de crédito tivesse sido aceita na sexta-feira, acrescentou.