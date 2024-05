Gasto com juros do setor público soma R$ 76,326 bilhões em abril, afirma BC

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 76,326 bilhões com juros em abril, após esta rubrica ter encerrado março com um gasto de R$ 65,166 bilhões, informou há pouco o Banco Central.

Conforme o BC, o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no quarto mês de 2024 despesas na conta de juros de R$ 69,981 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 6,858 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 488 milhões.

No ano até abril, a despesa acumulada do setor público com juros foi de R$ 285,565 bilhões, ou 7,69% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, o resultado negativo é de R$ 776,316 bilhões, o que representa 7,00% do PIB no período.