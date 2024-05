FMI aumenta previsão de crescimento da China para 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou nesta quarta-feira (29) para 5% a previsão de crescimento da China para 2024, citando medidas tomadas por Pequim para estimular sua economia.

"O crescimento econômico da China deve se manter resiliente em 5% em 2024 e desacelerar para 4,5% em 2025", apontou o Fundo, acrescentando que a projeção foi "impulsionada pelos dados sólidos do PIB no primeiro trimestre e pelas medidas políticas recentes".

O órgão havia projetado um crescimento de 4,6% para este ano, enquanto autoridades chinesas anunciaram, em março, uma meta de crescimento de cerca de 5%.

A economia chinesa enfrentou nos últimos anos uma crise de endividamento prolongada do setor imobiliário, que representa um quarto do PIB. O crescimento também foi afetados pelos gastos baixos dos consumidores e pela deflação persistente.

O FMI viu com bons olhos as medidas recentes do governo para estimular o mercado da habitação. "As correções em curso no mercado residencial, necessárias para colocar o setor numa trajetória mais sustentável, devem continuar", indicou o órgão.

O Fundo acrescentou, no entanto, que "um pacote de políticas mais amplo facilitaria uma transição mais eficiente e menos dispendiosa, que protegeria (a economia chinesa) dos riscos de uma queda".

