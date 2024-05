Fluminense vence Alianza Lima de virada (3-2) e avança invicto na Libertadores

O Fluminense, atual campeão e já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, venceu nesta quarta-feira (29) em casa o Alianza Lima por 3 a 2, que acabou sendo eliminado, pela sexta e última rodada do Grupo A.

Os peruanos, que tinham a obrigação de vencer para tentar avançar, quase conseguiram a façanha e chegaram ao intervalo em vantagem com uma cabeçada de Adrián Arregui aos 7 minutos.

Após o intervalo, o tricolor carioca conseguiu empatar logo cedo com um gol de Keno, mas segundos depois Kevin Serna colocou o time de Lima novamente na frente.

Dois minutos depois, o veterano Marcelo empatou com um golaço e na reta final John Kennedy deu a vitória ao seu time (81'), acabando com qualquer esperança de classificação do Alianza.

O Fluminense terminou em primeiro lugar do grupo com 14 pontos e invicto, enquanto o Alianza encerrou sua participação em último, com 4.

--- Ficha Técnica

Copa Libertadores 2024 - Grupo A - Sexta rodada

Fluminense - Alianza Lima 3 - 2

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Fluminense: Keno (47'), Marcelo (52'), John Kennedy (81')

Alianza Lima: Arregui (7'), Serna (50')

Cartões amarelos:

Fluminense: Felipe Melo (32'), Marcelo (58'), Martinelli (60'), Ganso (76'), John Kennedy (90'+2), Marquinhos (90'+4)

Alianza Lima: Arregui (60')

Escalações:

Fluminense: Fábio - Guga (Marquinhos 46'), Matheus Martinelli, Felipe Melo (cap.) (Marlon 46'), Marcelo - Jhon Arias, John Kennedy, Alexsander (Ganso 46'), Lima, Keno (Douglas Costa 79') - Germán Cano (Renato Augusto 74'). Técnico: Fernando Diniz.

Alianza Lima: Franco Saravia - Renzo Garces, Carlos Zambrano (cap.), Juan Pablo Freytes - Franco Zanelatto, Jesus Castillo (Aldair Fuentes 90'+1), Adrian Arregui (Víctor Guzmán 83'), Cabellos Catriel, Ricardo Lagos (Jeriel De Santis 83') - Cecilio Waterman (Hernan Barcos 77'), Kevin Serna. Técnico: Alejandro Restrepo.

© Agence France-Presse