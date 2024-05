Fávaro: governo quer abertura da China para uva, sorgo, noz pecã, gergelim

Brasília, 29 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a abertura do mercado chinês para uva fresca, sorgo, noz pecã e gergelim do Brasil está na pauta dos bilateral entre os países durante a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban). A Cosban se reunirá nos dias 5 e 6 de junho em Pequim, na China. "A nossa expectativa é continuar ampliando as relações comerciais com a China. O processo (fitossanitário) de uva fresca está pronto e esperamos formalizar a abertura", disse Fávaro ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) ao chegar em almoço no Lide (Grupo de Líderes Empresariais) Brasília.Fávaro vai para a China na próxima sexta-feira para participar da Cosban. "O bom momento que o Brasil vive de relações diplomáticas se converte na ampliação das oportunidades de mercado", avaliou Fávaro.