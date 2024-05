EUA acusam liderança da China sobre Ucrânia e fazem alerta de novas sanções

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos acusaram a liderança da China nesta quarta-feira de apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia e alertaram que, em resposta, Pequim pode sofrer novas sanções norte-americanas e de outros países da Otan.

Falando com repórteres em uma visita a Bruxelas, o vice-secretário de Estado dos EUA, Kurt Campbell, disse que era urgente a necessidade de países europeus e da Otan “enviarem uma mensagem coletiva de preocupação à China pelas suas ações, que consideramos desestabilizadoras no coração da Europa”.

O governo Biden intensificou seus alertas sobre o apoio da China à Rússia e emitiu um decreto que ameaçou sanções contra instituições financeiras ajudando a Rússia a driblar sanções ocidentais.

Campbell afirmou que transmitiu as preocupações dos EUA ao principal órgão político de tomada de decisão da Otan, o Conselho do Atlântico Norte.

Ele disse que o apoio Chinês está ajudando Moscou a reconstituir elementos do seu Exército, incluindo capacidades de mísseis de longo alcance, artilharia e drones, e sua habilidade de monitorar movimentos no campo de batalha.

“O que vimos da China para a Rússia não é um caso isolado ou algumas empresas rebeldes envolvidas em apoiar a Rússia”, disse Campbell. “Trata-se de um esforço abrangente e sustentado que é apoiado pela liderança da China com o objetivo de dar à Rússia todo o apoio nos bastidores.”

No mês passado, os EUA impuseram sanções contra 20 empresas sediadas na China e em Hong Kong, após repetidos alertas de Washington sobre o apoio da China às Forças Armadas da Rússia.

Após estas medidas, a embaixada da China em Washington afirmou que Pequim supervisiona a exportação de artigos de dupla utilização em conformidade com a legislação e a regulamentação e que as interações comerciais e econômicas normais entre a China e a Rússia estão em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio e os princípios do mercado.

Campbell não quis dar pormenores sobre as medidas a serem tomadas posteriormente, mas afirmou: “Penso que teremos de enviar um sinal claro e inequívoco a Pequim de que as medidas que a China está tomando são perigosas para a estabilidade a longo prazo na Europa”.

(Reportagem de Andrew Gray em Bruxelas e David Brunnstrom, Daphne Psaledakis e Michael Martina em Washington)