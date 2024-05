Embaixador Cortese: Ajudas ao RS são 'forte gesto de amizade'

PORTO ALEGRE, 29 MAI (ANSA) - "Um gesto importante de amizade com o Brasil e com o povo gaúcho do Rio Grande do Sul." Assim o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, definiu o envio de ajuda humanitária pelo governo de Roma em favor da população afetada pelas graves inundações que atingiram toda a região de Porto Alegre e o sul do país.

"Estou muito feliz que este voo humanitário de Brindisi tenha chegado, contendo mais de 30 toneladas de ajuda. É um gesto muito importante. Por um lado, um gesto de amizade com o Brasil, porque é uma iniciativa do ministro [das Relações Exteriores, Antonio] Tajani e, portanto, do governo; mas ao mesmo tempo, é uma mensagem de proximidade ao povo gaúcho, que é composto por 40% de descendentes de italianos, justo no ano do 150º aniversário da imigração italiana para o Brasil", declarou Cortese à ANSA.

"Devo dizer também que a Direção Geral para a Cooperação e o Desenvolvimento do Ministério foi fantástica, assim como as autoridades locais, que facilitaram esta operação que não era tão fácil", acrescentou o embaixador, que esteve presente na entrega da ajuda hoje (29). (ANSA).

