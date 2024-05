Dólar à vista fecha em alta de 1,10%, a R$5,2103 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou a quarta-feira em alta firme ante o real, superior a 1%, voltando a ficar acima de 5,20 reais, com as cotações refletindo o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior e dados fortes do mercado de trabalho brasileiro, que deram suporte à disparada das taxas futuras de juros.

Numa sessão que antecedeu o feriado de Corpus Christi no Brasil, parte dos investidores também buscou a proteção da moeda norte-americana, já que os mercados seguirão abertos no exterior na quinta-feira.

O dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,2103 reais na venda, em alta de 1,10%. Este é o maior valor de fechamento desde 18 de abril, quando a divisa foi cotada a 5,2508 reais. Em maio, a moeda acumula elevação de 0,34%.

Às 17h10, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,97%, a 5,2100 reais na venda.