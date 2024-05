Dívida pública federal sobe 0,99% em abril, para R$6,704 tri, diz Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal subiu 0,99% em abril ante março, para 6,704 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou 6,423 trilhões de reais, com alta de 0,97%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu 281 bilhões de reais, com elevação de 1,37%.

Segundo os dados da pasta, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses subiu de 10,40% ao ano em março para 10,63% no mês passado.

Em relação às novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio caiu de 11,32% para 11,16% ao ano.

No período, houve alta no prazo médio de vencimento dos títulos brasileiros para 4,13 anos, ante 4,11 anos registrados em março.

Em relação ao colchão de liquidez para pagamento da dívida pública, houve um redução de 0,33% em abril, a 884,5 bilhões de reais. O montante é suficiente para quitar 8,35 meses de vencimentos de títulos --em março, estava em 6,95 meses.

(Por Bernardo Caram)