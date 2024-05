Datafolha: Boulos vê desejo de mudar e Marçal cita preocupação de rivais

Após a divulgação da pesquisa Datafolha, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) afirmou que os resultados indicam que a cidade tem desejo de mudança, enquanto o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) disse que vê preocupação dos concorrentes por conta de seu desempenho.

O que aconteceu

Pesquisa aponta Boulos e Nunes empatados na liderança. No cenário com Datena (PSDB) e Kim Kataguiri (União Brasil), o candidato do Psol tem 24% — contra 23% do atual prefeito. Em outro cenário, sem Kim e Datena, Boulos tem 26% e Nunes, 24%.

Para Boulos, resultado indica que "São Paulo quer mudança". Em nota, o pré-candidato chamou as obras tocadas por Nunes de "eleitoreiras" e disse elas estão "cheias de indícios de corrupção".

"Como é possível? Alguém parece preocupado", afirmou Marçal no Instagram. As frases acompanharam um vídeo com a informação de que a rejeição do influenciador averiguada pelo Datafolha (25%) é menor do que a de Boulos (32%).

Datena, Nunes e Tabata ainda não se manifestaram. A reportagem tentou contato com as assessorias dos pré-candidatos, mas ainda não obteve retorno.

Datafolha entrevistou mais de 1.000 eleitores

Pesquisa foi feita entre segunda (27) e terça (28). O levantamento tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos.

Marçal e Datena não constavam na pesquisa de março. Os dois anunciaram a pré-candidatura nos últimos meses.

No cenário com Datena e Kim, três empatados em terceiro lugar. Tucano apresenta 8%, Marçal tem 7% e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), 8% — com Marina Helena (Novo) e Kim com 4%. Brancos e nulos somam 13% e 5% não opinaram.

No cenário sem Datena e Kim, Tabata e Marçal empatados em terceiro. Ambos têm 9%. Atrás deles, fica Marina Helena (6%). Brancos e nulos sobem para 15% e 6% preferem não opinar.

Quando nomes não são apresentados, 61% não sabem em quem votariam. Neste cenário, Boulos tem 13%. Nunes, 9%. Datena, Marçal e Tabata, 1% cada um. Além disso, 3% dos eleitores dizem que votariam no atual prefeito. No caso, Nunes. Brancos e nulos são 7%.

Demais pré-candidatos não somam mais que 3% em nenhum dos cenários. São eles: João Pimenta (PCO), Fernando Fantauzzi (DC), Ricardo Senese (UP) e Altino (PSTU).