Crescimento de preços nos EUA deve continuar a ritmo modesto no curto prazo, aponta Livro Bege

Os preços continuaram avançando a um nível modesto até meados de maio nos Estados Unidos, e o crescimento dos preços deve permanecer neste ritmo no curto prazo, conforme registrou o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 29. O documento é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC americano.

De acordo com os registros, a maioria dos distritos americanos observou um recuo na atividade dos consumidores, o que acarretou em margens de lucros menores e custos de produção elevados.

Paralelo a isso, os custos de insumos ficaram mais elevados e as instituições consultadas pelo Fed relataram que estavam oferecendo descontos para atrair mais clientes.