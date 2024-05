Pode comer carne no Corpus Christi? O que a tradição recomenda consumir?

Do UOL, em São Paulo*

Na quinta-feira (30), será comemorada a festa de Corpus Christi. De tradição católica, a celebração tem ligação com a páscoa, mas não tem nenhuma restrição alimentar.

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi é uma festa de origem católica que celebra a Eucaristia ao relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No Brasil, o costume foi trazido pelos portugueses e entrou para o calendário religioso em 1961.

Corpus Christi significa "Corpo de Cristo": como está em latim, "Corpus" (Corpo) é escrito com U e S ao final, em vez de O, e "Christi" (Cristo) tem um H entre o C e o R e um I, ao final, em vez do O.

Quando é o dia de Corpus Christi?

A comemoração ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa. Em 2024, será comemorado no dia 30 de maio. Oficialmente, a data é um ponto facultativo nacional, no qual cada cidade determina se adota o feriado. Veja aqui as capitais onde se folga no dia de Corpus Christi.

O Corpus Christi cai sempre em uma quinta-feira. Isso ocorre porque a contabilização dos dias para definir a data do Corpus Christi é fixa nos dias da semana: como a Páscoa - ponto de referência inicial - ocorre sempre no domingo, 60 dias depois será sempre uma quinta-feira.

O Feriado tem relação com a Quinta-feira Santa. Segundo a tradição católica, a Santa Ceia, reunião de Jesus Cristo com seus doze apóstolos, ocorreu em uma quinta-feira.

O que se comemora e o que comer no Corpus Christi?

A data celebra o sacramento de Jesus Cristo. Como retoma a Última Ceia, neste dia, a tradição sugere o consumo de um pedaço de pão (na missa, celebrado pela hóstia) e um pouco de vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente.

Tradicionalmente, a celebração é acompanhada de uma missa e uma procissão pelas ruas ao redor da igreja. A população, além de acompanhar o pároco, também forra o trajeto com um tapete, preparado com diferentes materiais, de flores a papeis picados.

Corpus Christi de São Gonçalo (RJ) Imagem: Zô Guimarães/UOL

A festa retoma à Europa medieval, no século 13, oficialmente incluída no calendário cristão pelo papa Urbano 4º em 1264.

Segundo a Igreja, a oficialização da celebração foi resultado do depoimento de uma freira belga no início do século 13. Juliana de Mont Cornillon, como ficou conhecida, disse ter tido visões e sonhos, interpretados como mensagens divinas, que pediam a comemoração da eucaristia de maneira mais apropriada.

Pode comer carne no Corpus Christi?

Está liberado comer carne durante o Corpus Christi. Na tradição católica, o jejum de carne vermelha é destinado principalmente à Sexta-feira Santa, antes da Páscoa.

Quando surgiram os tapetes de Corpus Christi?

A prática de enfeitar as ruas com tapetes coloridos surgiu em Portugal no século 13. Hoje, a tradição é popular em diversos países de maioria católica, como o Brasil. Por aqui, o costume foi trazido pelos colonizadores e começou a ficar popular nas festas de Ouro Preto (MG).

Nesta data, as ruas são ornamentadas com diferentes materiais: flores, papeis picados, tampas de garrafa, entre outros materiais formam símbolos católicos, como a cruz e o cálice, e mensagens religiosas.

* Com informações de reportagem publicada em 09/06/2020.