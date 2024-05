Cônsul-Geral em Porto Alegre: Itália próxima em meio ao drama

PORTO ALEGRE, 29 MAI (ANSA) - "É um momento trágico para o estado do Rio Grande do Sul, mas hoje é um dia de alívio.

Estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado em conjunto com a Embaixada e todas as instituições italianas que reconheceram a necessidade de ajudar de forma concreta a população gaúcha, historicamente ligada à Itália. Esperamos que isso possa ser o primeiro passo para uma reconstrução completa do nosso estado, sempre em parceria com a Itália." Assim, o Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, expressou seu agradecimento às autoridades do governo italiano pelo envio dos primeiros auxílios humanitários às áreas afetadas pela enorme inundação no estado do Rio Grande do Sul, onde vive uma grande comunidade de descendentes.

Caruso esteve presente na entrega dos auxílios, que chegaram em um voo da Força Aérea Italiana à base aérea de Canoas, juntamente com o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

Atendendo ao pedido das autoridades brasileiras, foram enviados equipamentos especializados para emergências humanitárias, incluindo medicamentos e suprimentos médicos para o tratamento de cerca de 100 mil pessoas por três meses, tendas para 4,5 mil pessoas, cinco geradores de 60 kva/h, duas unidades de purificação capazes de produzir 64 mil litros de água potável por dia, e quatro tanques de 10 mil litros para armazenamento de água potável, totalizando 30 toneladas de suprimentos. (ANSA).

