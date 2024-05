Camisa que o Corinthians usava até o mês passado fica 50% mais barata

Os preços das camisas oficiais do Corinthians 2023/2024 despencaram nas lojas e sites esportivos desde o começo do mês. Isso porque o clube paulista lançou seu novo uniforme para a temporada 2024/2025.

Se você é torcedor do Timão, mas não quer pagar R$ 350 para ter a nova camisa, pode ser uma boa optar pelo uniforme que o time usava até o mês passado pagando menos da metade do valor.

Em sites como Centauro e Netshoes, as camisas oficiais do Corinthians (2023/2024) podem ser encontradas a preços entre R$ 130 e R$ 180. Confira abaixo preços e modelos para comprar a camisa do Timão:

Corinthians classificado na Sul-Americana

Na noite de ontem (28), o Corinthians goleou o Racing-URU por 3 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida também marcou a despedida de Paulinho do clube.

O Timão volta a campo no sábado (1º) para o retorno do Brasileirão, contra o Botafogo, novamente em Itaquera, pela sétima rodada.

