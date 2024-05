Bayern de Munique anuncia Vincent Kompany como novo técnico

O belga Vincent Kompany é o novo técnico do Bayern de Munique, com um contrato até 2027, sucedendo Thomas Tuchel no comando da equipe, anunciou o clube bávaro nesta quarta-feira (29).

Ex-zagueiro, Kompany iniciou sua carreira de treinador de fato em 2020, no Anderlecht da Bélgica, antes de chegar ao Burnley da Inglaterra, que comandou na última temporada.

O belga de 38 anos assume seu primeiro grande clube europeu com a missão de reconquistar o título da Bundesliga, que nesta temporada foi para as mãos do Bayer Leverkusen, quebrando uma hegemonia do time de Munique que vinha desde 2013.

O outro desafio de Kompany será lutar pelo sétimo título da Liga dos Campeões para o Bayern em 2025, com uma final prevista em casa, na Allianz Arena.

"Estou ansioso para encarar o desafio do Bayern. É uma grande honra poder trabalhar neste clube. O Bayern é uma instituição no futebol internacional", declarou o treinador no site do clube.

Kompany explicou quais serão as linhas básicas de seu trabalho: "Como treinador, você tem que defender quem você é como personalidade. Adoro ter a bola, ser criativo, e também temos que ser agressivos e corajosos em campo. Agora quero cuidar das coisas mais básicas, trabalhar com os jogadores, construir uma equipe. Quando uma base estiver estabelecida, o sucesso virá".

Com passado como jogador na Bundesliga, no Hamburgo (2006-2008), Kompany fala alemão, o que frequentemente é um critério levado em conta pelos dirigentes do Bayern na hora de escolher um novo treinador.

- Rebaixamento com o Burnley -

Ex-zagueiro da seleção belga (89 jogos, quatro gols) e revelado pelo Anderlecht, Vincent Kompany passou 11 temporadas no Manchester City (2008-2019), tornando-se capitão da equipe dirigida por Pep Guardiola. Com os 'Citizens', venceu quatro vezes o Campeonato Inglês (2012, 2014, 2018 e 2019).

Na última temporada de sua carreira como jogador (2019/2020), voltou ao Anderlecht com o papel de jogador/treinador, antes de completar duas temporadas como técnico de fato.

Kompany voltou à Inglaterra em 2022 para comandar o Burnley. Na temporada 2022/2023, brilhou na Championship (2ª divisão) com um estilo de jogo espetacular e conduziu a equipe de volta à Premier League, mas não conseguiu evitar um novo rebaixamento nesta temporada.

Segundo a imprensa alemã, o Bayern teve que pagar de algo em torno de 12 milhões de euros (R$ 67 milhões na cotação atual) pela liberação de Kompany, que tinha contrato com o Burnley até 2028.

