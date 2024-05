Wall Street tem desempenho misto após feriado, com os mercados à espera de dados de inflação

Por Johann M Cherian e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham desempenho misto nesta terça-feira, com os investidores retornando de feriado com foco em dados de inflação no final da semana que podem influenciar as expectativas para a trajetória de corte de juros do Federal Reserve.

A possibilidade de o banco central mais influente do mundo iniciar cortes na taxa de juros este ano levou Wall Street a um rali recorde desde o final de 2023, com o Nasdaq e o S&P 500 marcando sua quinta semana consecutiva de ganhos na sexta-feira.

No entanto, as expectativas para o momento dos cortes nos juros vêm variando, com as autoridades cautelosas já que os dados ainda refletem uma inflação persistente.

A atenção do mercado agora se volta para o relatório do índice de preços PCE dos EUA para abril, na sexta-feira. A expectativa é de que o núcleo da medida de inflação preferida do Fed repita a mesma taxa do mês anterior.

Operadores veem 51,2% de chance de que o primeiro corte nos juros ocorra em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"O Fed ainda está em jogo... os juros reais precisam cair", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners.

"De modo geral, a inflação está tendendo para baixo e a desaceleração da inflação dará ao Fed cobertura para reduzir os juros", disse Forrest.

O Nasdaq atingiu um novo recorde intradiário, liderado por um aumento de 4,5% na Nvidia e em outras ações de chips.

O Dow Jones caía 0,37%, a 38.924,07 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,04%, a 5.307,10 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,44%, a 16.995,56 pontos.