Frio sem trégua: SP pode ter mais dias gelados, mas chuva diminui

A semana começou na cidade de São Paulo com temperaturas baixas e chuva. O tempo é resultado do fim do bloqueio atmosférico e do deslocamento das frentes frias que estavam no Sul do país em direção ao Sudeste.

Até quando dura em SP?

Na terça, o volume de água deve diminuir na capital, mas as temperaturas continuam caindo, segundo previsão da Climatempo. As regiões do Vale do Paraíba, o litoral norte, a Serra da Mantiqueira e cidades como Franca, Mococa, Ribeirão e São Simão ainda devem ter chuvas.

A partir de quarta, as noites serão ainda mais frias, com temperaturas mínimas em torno de 10ºC, mesmo com a presença do sol. No interior, o calor deve voltar, mas com menor intensidade em relação às últimas semanas.

A quarta-feira deve começar com frio de 11ºC a 12ºC na estação do Mirante, na zona norte de São Paulo, mas com marcas menores em vários bairros de São Paulo. Na quinta, a previsão é de 9ºC ou 10ºC, com marcas de até 6ºC nos bairros mais frios da cidade, segundo a MetSul.

A sexta, o fim de semana e o começo da semana que vem ainda serão de frio, com temperaturas mínmas na faixa de 11ºC a 13ºC, segundo a MetSul. As tardes seguirão com temperatura amena e agradável.

Outros estados

Rio de Janeiro e Minas Gerais seguem o mesmo caminho: até o dia 31 de maio, o rompimento do bloqueio atmosférico, que trouxe calor exacerbado para o Sudeste, vai fazer os termômetros abaixarem. O sul de Minas deve registrar chuva. Já Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro terão tempo predominantemente seco.

Sul

A semana será de instabilidades. Segundo o Climatempo, o risco de temporais com raios e vento forte é alto nos três estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Chuva forte. Regiões como Florianópolis, Rio do Sul (SC), Criciúma (SC), Chapecó (SC), Curitiba, Guarapuava (PR) e Paranaguá (PR) têm risco de chuva persistente e forte, segundo as previsões do início da semana.

Fim da semana será frio, mas sem chuva. A partir de quarta-feira, as chuvas perdem a força e se instalam as condições de geada principalmente no sul do Paraná e na serra de Santa Catarina. Nas demais áreas, as temperaturas continuam baixas e podem ser registrados nevoeiros.

Centro-Oeste

Tempo seco predomina. Pelo menos até o dia 31 de maio, as chuvas serão escassas nos estados do Centro-Oeste brasileiro. Segundo o Metsul, o tempo vai estar mais seco em Mato Grosso e em Goiás. Mato Grosso do Sul pode registrar chuva volumosa no início desta semana.

Nordeste

Norte do Nordeste têm mais chuvas. Já a faixa costeira terá pouco volume de água, assim como boa parte do interior. Cidades como João Pessoa, Recife, Fortaleza e Natal devem ter pancadas frequentes no período, também de acordo com o Metsul.

Norte

Inverno amazônico perto do fim. O período mais chuvoso na região Norte, que compreende os meses entre dezembro e maio, concentra até 70% do volume de água que cai no ano, segundo o Metsul. E, nessa reta final, todos os estados devem registrar alto volume de chuva, com exceção do Tocantins.