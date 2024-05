Clássico que não sai de moda: tênis Adidas Breaknet está com 43% OFF

O Guia de Compras UOL encontrou uma promoção que promete agradar quem prefere um visual mais clássico e não abre mão do conforto na hora de comprar um par de tênis: o modelo Breaknet, da Adidas, está com 43% de desconto na Netshoes.

Com estilo urbano e casual, o Breaknet é feito de couro sintético e conta com solado emborrachado. Está disponível tanto na versão masculina quanto na feminina. Abaixo contamos o que mais o tênis tem de bom e o que diz quem já usou:

O que esse tênis tem de bom?

Feito de couro sintético

Com solado de borracha

Tem forro acolchoado e palmilha macia, que proporcionam maior conforto

Conta com minifuros, que dão melhor respirabilidade

Fechamento em cadarço

Cano baixo

O que diz quem comprou

Tanto o modelo feminino quanto o masculino contam com nota acima de 4.5 (de um total de 5). Confira algumas opiniões de consumidores:

Comprei para fazer musculação, mas achei tão lindo que tô usando para passear. Anna Karla

Tênis confortável, bonito e de excelente qualidade. Combina com os mais variados looks. Isabel Aparecida

Simplesmente amei o produto. Muito confortável e bonito. Rian

Produto de excelente qualidade e custo benefício. Super indico. Leandro

Pontos de atenção

Alguns consumidores consideraram o tênis desconfortável, enquanto outros tiveram problemas com o tamanho.

Duro e desconfortável. Impossível usar. Daniel

O tênis é lindo, mas infelizmente tive que devolver, pois o formato do meu pé (chato) não se adapta ao formato do tênis. Giovane

Tamanho maior que o normal. Uso geralmente 36, mas ficou grande. Renata

Um pouco duro. Sola pouquíssimo flexível. Luís

