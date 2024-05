Robert De Niro chama Trump de "palhaço" em evento pró-Biden próximo de tribunal onde ex-presidente é julgado

Por Doina Chiacu e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O ator Robert De Niro chamou Donald Trump de "palhaço" que está empenhado em destruir a democracia norte-americana nesta terça-feira, do lado de fora do tribunal da cidade de Nova York, onde está sendo realizado o julgamento do candidato presidencial republicano por suborno.

De Niro, um democrata de longa data que recentemente narrou um anúncio para o presidente democrata Joe Biden, participou de um evento de campanha de Biden fora do tribunal de Manhattan com dois ex-policiais, Harry Dunn e Michael Fanone, que estavam no Capitólio dos EUA quando foi atacado por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021.

Os comentários fazem parte da tentativa da campanha de Biden de usar a cobertura da mídia de ponta a ponta do julgamento de Trump para promover sua própria mensagem de que Trump é um perigo para a democracia.

"Esquecemos as lições da história que nos mostraram outros palhaços que não foram levados a sério até se tornarem ditadores cruéis", disse o vencedor do Oscar. "Com Trump, temos uma segunda chance e ninguém está rindo agora. Este é o momento de impedi-lo, votando de uma vez por todas para que ele não ocupe o cargo."

Se Trump voltar à Casa Branca, disse ele, os norte-americanos poderão ver evaporar as liberdades civis que consideram garantidas, bem como o fim das eleições.

"Nós, nova-iorquinos, costumávamos tolerá-lo quando ele era apenas mais um vigarista do setor imobiliário disfarçado de figurão, um playboy de meia tigela que mentia para os tabloides", disse De Niro. "Um palhaço... Ninguém o levava a sério. Agora o levam a sério."

O porta-voz de Trump, Steven Cheung, que falou após o discurso de De Niro, disse que a equipe de Biden estava em "modo de surto completo" com a resiliência de Trump, apesar dos vários processos criminais contra ele.