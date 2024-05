Esqueci de tomar remédio da tireoide por dias; como voltar ao tratamento?

Se você ficou muito tempo sem o remédio, a primeira coisa a se fazer é retomar o tratamento o mais rápido possível. Continue tomando a dose diária conforme prescrito pelo seu médico e não tente compensar doses esquecidas tomando dois medicamentos juntos.

Além disso, procure seu médico para avaliar se a dose usada após essa pausa está adequada ou não. Como você ficou vários dias sem o medicamento, se tiver exames de sangue para realizar que incluam testes da tireoide, é preciso aguardar pelo menos de seis a oito semanas para fazer o exame e avaliar a dose da medicação.

Outro ponto importante a se saber é que o organismo perde totalmente os efeitos do medicamento depois de seis a sete dias sem tomar o comprimido da tireoide. Os primeiros sinais dessa fata de medicamento são:

Sonolência;

Fadiga;

Indisposição;

Ganho de peso discreto (devido à retenção de líquido);

Constipação intestinal;

Depressão;

Sensação de frio;

Pele seca;

Fraqueza muscular;

Queda de cabelo;

Dores no corpo;

Irregularidade menstrual.

Claro que esses sintomas podem estar relacionados com outros problemas, por isso é de extrema importância procurar um médico caso um ou mais desses sinais estejam evidentes.

Já a médio e longo prazos, o não uso do medicamento da tireoide pode piorar os sintomas iniciais até o surgimento de sintomas graves, como doenças cardíacas, infertilidade, problemas neurológicos, atraso no crescimento (se for criança) e mixedema, que é uma forma grave de hipotireoidismo.

Então, para não se esquecer de tomar o medicamento da tireoide —ou qualquer outro remédio— as dicas são:

Estabeleça uma rotina, tomando o medicamento todos os dias no mesmo horário;

Use alarmes ou lembretes no telefone;

Mantenha o medicamento em um local visível, como perto da escova de dentes ou da cafeteira, ou na cabeceira da cama;

Utilize organizadores de pílulas semanais;

Anote em um calendário ou aplicativo de saúde.

O que é a tireoide?

Importante para a nossa saúde, essa glândula participa da regulação da temperatura corporal, do metabolismo de gorduras, contração das fibras musculares, memória, humor, gasto de energia, balanço da água corporal, entre outras funções.

Seus hormônios participam do desenvolvimento cerebral do feto e, durante a infância e adolescência, são importantes para o crescimento, desenvolvimento e puberdade normais —por isso é de extrema importância essa glândula estar regulada.

Fontes: Dayse Cutrim, endocrinologista do HGF (Hospital Geral de Fortaleza); Iane Gusmão, endocrinologista e coordenadora do ambulatório de tireoide do Hupes-UFBA (Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia), vinculado à Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Kesla Moreira A. de Oliveira, endocrinologista do Hospital Esperança Recife, em Pernambuco; Renato Zilli, endocrinologista e membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

