Dúvida no presente? Veja 10 ideias para surpreender no Dia dos Namorados

Ainda não escolheu o presente mas quer surpreender o seu parceiro ou parceira no Dia dos Namorados? O Guia de Compras UOL separou uma lista de produtos especiais para ajudar quem deseja sair do comum e acertar na escolha.

A seleção de inclui perfumes, eletrônicos, maquiagem, smartphone, projetor portátil, luminária, câmera e até um mapa criativo com ideias de encontros. Veja a nossa curadoria e escolha aquele que mais combina com o seu par.

O Kindle 11ª geração é mais compacto e leve que a versão anterior.

Tela com alta resolução.

Bateria com autonomia de seis semanas.

Frasco com 100 ml de perfume.

É uma combinação de diferentes fragrâncias, como maçã verde, flor de lótus e musk.

Frasco com 200 ml de perfume.

Harmoniza fragrâncias florais e amadeiradas, como pétalas de rosa, violeta, musk e âmbar.

O modelo de smartphone mais recente da Apple tem tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, até duas vezes mais visível do que o modelo anterior.

Vem com uma câmera grande-angular de 48 MP para imagens em altíssima resolução.

Possui o chip A16 Bionic, que oferece recursos avançados, a exemplo de fotografia computacional e isolamento de voz para ligações.

Este projetor portátil promete imagens nítidas em telas de 40 a 200 polegadas.

Com alta resolução 720P Full HD Native e suporte 1080P 4K.

Som claro e poderoso.

Promove uma cobertura média a alta.

Acabamento natural por até 16 horas.

Tem fórmula enriquecida com ativos hidratantes e extrato de semente de uva, para cuidar da pele.

Considerado um ícone da maquiagem, este batom tem fórmula de longa duração.

Acabamento matte e cor intensa.

Possui textura suave e cremosa para os lábios.

É fácil de instalar: basta plugar em uma tomada e baixar o aplicativo da Positivo Casa Inteligente.

Com 16 milhões de cores para escolher, de acordo com o fabricante.

É compatível com Alexa e Google Assistente.

Vem com espelho selfie embutido.

Conta com controle de flash.

Imprime fotos em aproximadamente cinco segundos -- com tempo de desenvolvimento de cerca de 90 segundos.

Este mapa de raspar dá ideias de encontros que todo casal deve fazer.

Dá para usar para decorar a casa.

Tem alta qualidade de impressão.

