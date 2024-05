Com Marçal na disputa, Boulos se isola na liderança em SP, diz Atlas

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), de acordo com a pesquisa do instituto AtlasIntel, produzida em parceria com a CNN Brasil.

O que diz a pesquisa

Boulos aparece isolado na liderança. O parlamentar aparece com 37,2% das intenções de voto, contra 20,5% do atual prefeito, que concorre à reeleição. O influenciador Pablo Marçal (PRTB), cuja pré-candidatura foi anunciada na última sexta-feira (24), tem 10,4%.

Veja as projeções para o primeiro turno:

Guilherme Boulos (PSOL): 37,2%

Ricardo Nunes (MDB): 20,5%

Pablo Marçal (PRTB): 10,4%

Tabata Amaral (PSB): 9,9%

José Luiz Datena (PSDB): 7,9%

Kim Kataguiri (União): 7,9%

Marina Helena (Novo): 3,5%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,5%

Não sei: 0,9%

Voto branco/nulo: 1,4%

Não é possível comparar com a pesquisa Atlas anterior, divulgada em abril, já que foram adicionados novos pré-candidatos. Naquele levantamento, Boulos e Nunes empatavam tecnicamente (veja abaixo).

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05357/2024. Foram entrevistados 1.670 moradores da cidade de São Paulo, entre os dias 22 e 27 de maio, via recrutamento digital aleatório.

A Atlas informa que os entrevistados são recrutados durante a navegação pela internet — e são geolocalizados a partir de qualquer tipo de dispositivo ( smartphones, tablets, laptops ou PCs). Em comparação com pesquisas presenciais domiciliares ou em pontos de fluxo (na rua ou pontos de ônibus, por exemplo), essa metodologia, segundo a Atlas, evita impacto psicológico da interação humana no momento da entrevista — eleitor pesquisado pode responder o questionário em condições de anonimato, sem temer causar impressão negativa.

Boulos também lidera em cenário sem Datena e Marçal

Nesse quadro, sem os novos pré-candidatos, o deputado mantém 37,2% das intenções de voto, mas Nunes chega a 32,6%. É o mesmo cenário feito no levantamento de abril.

A distância entre os dois, no entanto, aumentou na comparação com o levantamento de abril. Na pesquiisa daquele mês, Boulos aparecia com 35,6% e Nunes, com 33,7%, ou seja, tecnicamente empatados. Agora, não há empate.

Veja as projeções neste cenário:

Guilherme Boulos (PSOL): 37,2%

Ricardo Nunes (MDB): 32,6%

Tabata Amaral (PSB): 11,1%

Kim Kataguiri (União): 9,3%

Marina Helena (Novo): 3,7%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 1,2%

Não sei: 2,7%

Voto branco/nulo: 2,3%

Nunes e Boulos empatam tecnicamente em possível 2º turno

O prefeito tem 46% das intenções de voto contra 43,5% do deputado. Com o resultado, os dois empatam tecnicamente dentro da margem de erro.

Ao todo, 2,1% disseram não saber em quem votar nesse cenário. Votos em branco ou nulo somam 8,3%.

Evangélicos preferem Nunes; Boulos vai melhor entre católicos

Entre os seguidores dessa religião, o prefeito tem 48,3%. Boulos registra 19,3%.

Já Boulos vai melhor entre católicos, seguidores de outras religiões e agnósticos e ateus. O deputado tem, respectivamente, 41,4%, 36,2% e 51,5% nesses segmentos. Nunes, por sua vez, registra 18,8%, 11,1% e 5,5%, respectivamente, nesses grupos.

Maioria dos eleitores de Lula declaram voto em Boulos

O deputado federal tem 78,2% das intenções de voto entre os paulistanos que votaram em Lula no segundo turno das eleições de 2022. Já Nunes tem 44,5% da preferência entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem busca o apoio nas eleições.

53,8% dos que anularam ou votaram em branco preferem o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP). Já os entrevistados que afirmam não ter votado para presidente nas últimas eleições apontam o jornalista José Luiz Datena (PSDB) como preferido, com 56,7%.