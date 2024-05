Pechincha? Pedra já avaliada em R$ 500 mi vai a leilão por um quarto disso

Uma rocha cravejada de esmeraldas, com 137 quilos (kg), encontrada na mina de Carnaíba, em Pindobaçu, Bahia, está prestes a ser leiloada pela Receita Federal, pelo lance mínimo de R$ 115 milhões, quase um quarto do valor avaliado inicialmente, quando foi encontrada.

O que aconteceu

A pedra preciosa, descoberta em 2017, foi apreendida no Aeroporto de Viracopos, pois o minerador responsável pela exportação não era o titular do direito minerário. A informação consta de um laudo técnico assinado por perito especializado, e que foi anexado à documentação do lote 245 do leilão, previsto para ocorrer amanhã (28).

Com 60 centímetros de altura por 20 centímetros de largura, a peça foi extraída pela CMB (Cooperativa Mineral da Bahia), que opera na região de Pindobaçu há mais de vinte anos. A cooperativa forneceu o certificado de origem da peça, que está em conformidade com os registros da ANM (Agência Nacional de Mineração).

O laudo técnico gemológico, solicitado pela Receita Federal, confirmou que a esmeralda em questão corresponde a um conglomerado de rocha de matriz preta cravejada com diversas esmeraldas gigantes de coloração verde clara. O perito responsável pela análise visitou o local em agosto de 2022.

Raridade e beleza

"A raridade e a beleza da peça aumentam seu valor, especialmente para colecionadores e museus". Avaliar uma peça tão singular não é tarefa fácil, segundo escreve o perito no laudo, pois a precificação de uma esmeralda desse porte "não segue os métodos tradicionais utilizados no mercado de joias".

Para estabelecer um valor estimado, foi realizada uma pesquisa que comparou a canga de 137 kg (como são chamadas essas pedras) com outras duas descobertas na mesma região. Uma pedra de 380 kg encontrada em 2001 foi avaliada em US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões), e outra de 360 kg, descoberta em 2017, foi avaliada em US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão).

A canga em questão foi inicialmente avaliada em R$ 500 milhões, segundo reportagens da época de sua descoberta. Ela havia sido adquirida por um empresário com residência em Petrolina, Pernambuco.

Apesar de a cooperativa vender rochas similares por valores entre R$ 10.000 e R$ 30.000, segundo o perito explica no laudo, a expectativa era de que a esmeralda alcançasse entre US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 150 milhões) e US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 250 milhões) caso fosse exibida em um leilão internacional. Isso porque, se exibida no exterior, poderia atrair ofertas significativas de interessados em possuir uma das maiores esmeraldas já descobertas.

O UOL procurou a CMB para obter mais informações sobre a canga, mas até o momento a cooperativa não havia respondido aos questionamentos.

Origem da esmeralda

Segundo o engenheiro de minas e gemólogo José Ferreira Tavares, é muito difícil dizer se a peça em questão é mesmo tão rara e valiosa quanto sugere a Receita Federal. Para se certificar, seria preciso realizar um exame presencial detalhado na canga. Os testes incluiriam o escrutínio da transparência, da tonalidade de verde e a ausência de defeitos, jaças, fraturas e pontos pretos da pedra.

O nome "esmeralda" deriva do grego antigo, através do latim "smaragdus", que significa "pedra verde". Há notícias da exploração de esmeraldas pelos egípcios, cerca de 2 mil anos antes de Cristo, nas proximidades do Mar Vermelho.

As esmeraldas das minas de Zabarah foram usadas por Cleópatra em suas joias. Índios das culturas andinas também usaram esmeraldas como adornos, e acabaram sendo dizimados pelos conquistadores espanhóis por causa delas.

No Brasil, a busca por esmeraldas coincide com as expedições pelo Rio Doce e Jequitinhonha, nos primórdios do "descobrimento" - as "pedras verdes" dos bandeirantes. Talvez a esmeralda seja a gema de uso mais antigo no mundo.

José Ferreira Tavares

O especialista explica que a esmeralda é uma gema preciosa da família dos berilos, que inclui também a água-marinha e a morganita. Sua cor verde característica resulta do processo de cristalização, geralmente associado a condições geológicas específicas. As esmeraldas se formam em rochas ígneas, que surgem quando o magma solidifica e sobe para a crosta terrestre, frequentemente por meio de vulcões.

Hoje, os maiores produtores mundiais de esmeraldas são o Brasil, a Colômbia e a Zâmbia, sendo as jazidas colombianas especialmente renomadas. Além desses países, esmeraldas também são encontradas na Rússia, no Zimbábue e no Afeganistão.

Há quem acredite que a esmeralda seja sinônimo de riqueza, joia e poder.