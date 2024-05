Partido Trabalhista britânico coloca estabilidade econômica no centro da campanha eleitoral

Por Elizabeth Piper e Kate Holton

LONDRES (Reuters) - O Partido Trabalhista britânico, de oposição, afirmou nesta terça-feira que priorizará a estabilidade econômica caso vença as eleições nacionais de 4 de julho, e sua chefe de política financeira disse que se concentrará em estimular negócios bem-sucedidos.

Menos de uma semana depois que o primeiro-ministro Rishi Sunak surpreedndeu não apenas os partidos de oposição, mas também seus próprios correligionários conservadores, ao convocar uma eleição antecipada, o Partido Trabalhista, que está na dianteira das pesquisas, tem dito repetidamente aos eleitores que eles podem confiar em um "partido mudado" para governar.

O partido disse que somente ele poderia proporcionar a estabilidade necessária para investimento, reforçando seu argumento com uma carta de apoio assinada por mais de 100 líderes empresariais.

"Estabilidade, investimento, reforma - vocês ouvirão muito essas três palavras de mim, porque elas são os ingredientes de um plano genuíno para o futuro", disse a chefe de política financeira do Partido Trabalhista, Rachel Reeves, a uma plateia em uma fábrica da Rolls-Royce.

"Este Partido Trabalhista é o partido natural do empresariado britânico", afirmou ela, acrescentando que o manifesto do Partido Trabalhista - sua agenda para o governo - teria a marca de anos de envolvimento com empresas grandes e pequenas.

Sob o comando do líder Keir Starmer, o Partido Trabalhista, cerca de 20 pontos percentuais à frente dos conservadores nas pesquisas, se moveu em direção ao centro depois de se desviar para a esquerda com seu antecessor, Jeremy Corbyn. Reeves descreveu o partido como "pró-trabalhador e pró-negócios".

Ela disse que estava orgulhosa de ter recebido o apoio de atuais e ex-diretores executivos dos setores de varejo, publicidade, viagens e finanças, que disseram na carta que o Partido Trabalhista havia mostrado que mudou e que deveria ter a chance de moldar o futuro.

"Estamos precisando urgentemente de uma nova perspectiva para nos libertarmos da estagnação da última década e esperamos que, ao assumirmos essa posição pública, possamos persuadir outras pessoas dessa necessidade também", afirmaram.

Em resposta, os conservadores disseram que as empresas estavam preocupadas com os planos dos trabalhistas para proteger os direitos dos trabalhadores, repetindo a mensagem do partido de que "Rishi Sunak e os conservadores têm um plano claro no qual as empresas podem confiar".

Eles dizem que tiveram que conduzir a economia durante os choques da Covid-19 e do aumento nos preços da energia que se seguiu à invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, e que a recente queda na inflação mostra que a economia está de volta aos trilhos.

Depois de um início de campanha eleitoral pouco animador, Sunak propôs cortes de impostos para milhões de aposentados - o setor do eleitorado com maior probabilidade de votar nos conservadores.