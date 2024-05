Olympiacos e Fiorentina disputam em Atenas final da Liga Conferência

O Olympiacos vai lutar nesta quarta-feira (29) em Atenas pela conquista da Liga Conferência, que seria o primeiro título europeu de um clube grego, contra a Fiorentina que buscará a 'dobradinha' italiana, depois de a Atalanta já ter levado para Bergamo a taça da Liga Europa.

No comando do Olympiacos está o técnico espanhol José Luis Mendilibar, que tem uma história curiosa. Depois de uma vida inteira treinando times modestos e tendo como principal objetivo a permanência na elite dos campeonatos nacionais, no ano passado foi contratado pelo Sevilla que lutava para evitar o rebaixamento à segunda divisão espanhola.

O treinador basco de 63 anos não só manteve o Sevilla na primeira divisão, como também levou o time a disputar a final da Liga Europa e a conquistar o título ao vencer a Roma na final, nos pênaltis.

Um ano depois, Mendilibar tem a oportunidade de conquistar seu segundo título europeu, desta vez na terceira competição mais importante de clubes.

Um sucesso para um treinador que parece ter dado estabilidade a um clube que teve três técnicos nesta temporada e um total de sete nos últimos dois anos.

"Seria incrível vencer e entrar para a história do Olympiacos e do futebol grego", declarou Mendilibar numa entrevista ao site da Uefa.

Mendilibar não será o único nesta final que será disputada em Atenas às 16h00 (horário de Brasília), no estádio do AEK, tradicional rival do Olympiacos

- Brasileiros em campo -

O time grego conta em seu elenco com o lateral-direito e ex-Flamengo Rodinei, o veterano meia espanhol Vicente Iborra e os argentinos Francisco Ortega e Santiago Hezze. Todos os quatro deverão ser titulares.

A Fiorentina também terá um lateral-direito brasileiro: Dodô, que passou pelas categorias de base do Coritiba. E em mais uma coincidência, a equipe de Florença também conta com argentinos. Lucas Martínez Cuarta, Lucas Beltrán e Nicolás González são titulares regulares do técnico Vincenzo Italiano.

A 'Viola', um dos times mais tradicionais do futebol italiano, sonha em conquistar o seu segundo título continental, 63 anos depois de ter erguido a Recopa Europeia da Uefa em 1961.

A equipe da capital da Toscana esteve muito perto de conseguir a façanha há um ano, quando perdeu a final desta mesma competição para o inglês West Ham.

Os italianos não fizeram uma brilhante temporada na Serie A, onde ocupam o oitavo lugar antes do último jogo, contra a Atalanta.

As duas equipes vivem situações parecidas nesse ponto, já que os gregos também começaram muito mal e nunca estiveram em condições de lutar pelo título nacional. A Liga Conferência é então a tábua de salvação para os dois times.

O jogo em Atenas terá um forte esquema de segurança, com cerca de 5.000 policiais mobilizados.

Nada de estranho também num país marcado nos últimos anos por frequentes confrontos entre torcedores e distúrbios.

Em agosto de 2023, um torcedor grego morreu no estádio do AEK após ser atacado por torcedores do croata Dínamo de Zagreb.

