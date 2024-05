Nubank lança serviço de compra de passagens aéreas e reserva de hotéis para clientes de alta renda

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank anunciou nesta terça-feira o lançamento de um serviço para compra de passagens aéreas e reservas em hotéis aos seus clientes de alta renda, associados à marca Ultravioleta, em mais uma iniciativa do banco digital para expandir além dos serviços financeiros.

O novo recurso do "NuViagens" promete compensar a diferença entre valores caso o cliente encontre uma oferta mais barata de voos ou hotéis em até 24 horas da compra.

Clientes Ultravioleta passam por uma análise de crédito e pagam uma mensalidade de 49 reais. Contudo, clientes com gastos acima de 5 mil reais na função crédito até o fechamento da fatura e/ou com 50 mil reais investidos no Nubank são isentos.

A operação de viagens se soma a outras investidas do Nubank para além do setor financeiro, como o ingresso na área de telecomunicações por meio de credenciamento com a operadora de telefonia Claro, acordo que recebeu recentemente aval da Anatel.

"O modelo de negócios desenvolvido busca, respeitando as exigências regulatórias aplicáveis, trazer, para o mercado das telecomunicações, a agilidade e modernidade que caracterizam o Nubank no mercado financeiro nacional", afirmam as partes, conforme despacho da agência reguladora.

Ainda no segmento de viagens, o Nubank também lançou em abril uma conta global com câmbio para dólar e euro aos clientes de alta renda.

A empresa tem sinalizado esforços em outros setores que vão do comércio eletrônico à saúde, com o CEO David Vélez afirmando em evento que vê espaço para a empresa se tornar uma das maiores plataformas de comércio da América Latina.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )