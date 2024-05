Nova marca chinesa estreia no 2º semestre e vai fabricar carros no Brasil

O Brasil definitivamente está na mira das montadoras chinesas. Depois das estreias recentes de BYD e GWM em nosso mercado, além do anúncio da vinda iminente de marcas como Omoda Jaecoo e Seres, a mais recente fabricante do país asiático a confirmar presença aqui tem um nome diferente e traz muita tecnologia - apesar de ter fabricado seu primeiro automóvel em 2018.

Estamos falando da Neta, start-up do grupo Hozon, que nasceu em 2014 como fornecedor de tecnologias e equipamentos para outras montadoras da China e há seis anos produz seus próprios veículos.

Em evento realizado nesta terça-feira (28) na capital paulista, Henrique Sampaio, diretor de marketing e produto da Neta, anunciou que a empresa começa a operar no Brasil neste segundo semestre, inicialmente com três modelos eletrificados importados da China, que serão lançados simultaneamente no país. Entre 2025 e 2026, terá início da produção local, em endereço ainda a ser definido.

Neta GT Imagem: Alessandro Reis/UOL

A Neta ainda faz mistério sobre quais serão esses modelos, embora tenha dado uma boa pista sobre o assunto (mais sobre o tema nos próximos parágrafos).

A empresa também ainda não informa a quantidade de concessionárias com as quais deverá começar as respectivas operações locais, mas adianta que terá cobertura nacional e negocia com grupos já bem estabelecidos no Brasil.

Conforme Wilson Sun, vice-presidente executivo da Neta, além da fábrica a ser instalada no Brasil, a companhia opera três unidades fabris na China, além de uma quarta que acaba de ser inaugurada na Tailândia. Neste segundo semestre, será inaugurada uma quinta fábrica na Indonésia e também haverá outra no México - país norte-americano onde a também chinesa BYD igualmente irá produzir veículos.

Neta GT Imagem: Alessandro Reis/UOL

Segundo o executivo, hoje a Neta acumula cerca de 400 mil veículos vendidos nos 29 países em que atua e a meta é atingir a marca de 1 milhão de unidades comercializadas em 2026 - dos quais 300 mil seriam vendidas fora da China. De acordo com Sun, atualmente a empresa emprega aproximadamente 9.000 pessoas e tem mais de três mil patentes registradas de novas tecnologias.

Em relação aos veículos da Neta, hoje a montadora tem sete modelos ao todo, em sua maioria 100% elétricos (também há híbridos), fabricados sobre duas plataformas diferentes. Recentemente, o UOL Carros conferiu de perto, no Salão de Pequim, alguns dos carros da Neta. Confira mais detalhes no vídeo abaixo:

Embora a Neta não confirme qual será o trio que vai marcar a estreia da montadora chinesa no Brasil, seus executivos já adiantaram que um deles vai concorrer diretamente com o BYD Dolphin, que hoje tem preços sugeridos de R$ 150 mil a R$ 180 mil; nossa aposta é de que será o Neta Aya, SUV compacto com cerca de 4 m de comprimento e propulsão totalmente elétrica. A configuração que deverá ser lançada aqui é a de topo, com 95 cv de potência, 15,3 kgfm de torque e autonomia de aproximadamente 400 km no ciclo chinês.

Neta L Imagem: Jorge Moraes/UOL

O segundo modelo da Neta a estrear em solo brasileiro deverá ser outro SUV, o Neta L, utilitário esportivo de porte médio com 4,77 m de comprimento que deverá ser vendido na faixa dos R$ 230 mil a R$ 250 mil. Lá fora, o L tem duas versões: a primeira, exclusivamente elétrica, rende 231 cv e tem 460 km de autonomia.

A segunda é híbrida, combinando motor 1.5 a gasolina que atua apenas como gerador, para recarregar as baterias de 30 kWh (a tração é apenas elétrica e o alcance chega a mais de 1.000 km com um tanque cheio.

Neta Aya Imagem: Divulgação

Por fim, a Neta deverá lançar aqui, em uma faixa de preço superior, em torno de R$ 500 mil, o carro da foto de abertura desta reportagem: o cupê esportivo elétrico Neta GT, que traz configurações de 231 cv e 662 cv, com autonomias de, respectivamente, 562 km e 580 km.

