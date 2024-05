Mulher acha algema de sex shop e fantasia em doação ao RS: 'Nó na garganta'

Uma voluntária que está ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando as "bizarrices" encontradas entre os itens doados.

'É constrangedor'

Fantasia de presidiário, algema de pelúcia de sex shop e gorro de papai Noel estão entre os itens encontrados na triagem feita pela administradora carioca Renata Protta, de 26 anos. Ela também achou árvore de Natal, colar havaiano, carteirinha de plano de saúde, moedas, nota fiscal e até exame na triagem das doações.

É desanimador e eu diria que até constrangedor. Por outro lado, fico feliz que esses itens tenham caído na minha mão e não na dos desabrigados. Imagina que desumano você perder tudo, ficar preso em um abrigo e ainda te darem uma roupa de presidiário para dormir? Na verdade, achei vexatório. Eu dou risada no vídeo, levo na esportiva, mas confesso que, quando vi a fantasia, me deu um nó na garganta.

Renata Protta

Nas redes sociais, as pessoas se revoltaram ao ver o tipo de coisa que estava sendo doado. "Um abuso total. Estão desfazendo de lixos das casas", disse uma mulher. "Foi exatamente assim. Onde fiz as triagens doaram cuecas usadas, conjuntos de lingerie sexy (sabe aquelas que vem com espartilho? pois é), fora as várias roupas rasgadas e manchadas", compartilhou uma outra voluntária.

Vídeo terá parte 2

Renata ajuda na triagem de roupas às vítimas no RS Imagem: Arquivo pessoal

Renata é do Rio, mas morou no Paraná por 18 anos e decidiu colaborar para enviar ajuda aos gaúchos. A tragédia deixou dezenas de mortos e milhares de desabrigados, segundo a Defesa Civil.

Tenho um carinho especial pelo Sul e decidi colaborar porque acredito muito que pequenas atitudes fazem grandes ações. E, neste momento, o Rio Grande do Sul precisa de fato. Eu compartilho diariamente minha rotina nas redes sociais, então quando fui atuar como voluntária na triagem em um condomínio próximo ao meu [um grupo de gaúchas estava organizando doações], decidi filmar as triagens e as bizarrices que estavam ali no meio.

Além dos itens mostrados no vídeo, na segunda semana como voluntária ela também encontrou outros objetos que deveriam ser descartados ou que não terão qualquer tipo de utilidade no momento, já que as pessoas perderam suas casas.

Infelizmente, essa será a parte 2 do vídeo. Achei coisas ainda mais bizarras. Dentro de uma caixa, encontrei mangueira, canudo, agenda escrita, porta-retrato, apontador, bateria, meia encardida, suporte de madeira e acessórios de crochê, desses de colocar na cozinha. Tudo revirado.

Ajuda (em bom estado) é bem-vinda

As doações úteis e em bom estado foram enviadas diretamente para os abrigos em que os parentes das vizinhas gaúchas de Renata estão fazendo voluntariado. "Continuamos ajudando. Nessas triagens que fizemos lotamos quatro caminhões. Além desse grupo, também estou em outras ações."

Ajuda está sendo encaminhada às vítimas das enchentes Imagem: Arquivo pessoal

"As pessoas devem ajudar enviando itens emergenciais, que nesse momento são alimento, água, itens de limpeza, itens de higiene pessoal, roupa íntima nova e ração para pets", alerta a voluntária. Quem é do Rio de Janeiro pode colaborar com o grupo: ela e os amigos estão recebendo doações no Motoclube de Jacarepaguá, de segunda a sexta, das 10 horas às 18 horas. O motoclube fica na estrada de Jacarepaguá, 6405, zona oeste da cidade.