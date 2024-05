Mudança climática ameaça hospitais em terrenos baixos no Caribe, diz ONU

(Reuters) - Dezenas de milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras do Caribe e da América Latina enfrentam riscos iminentes para a saúde e para a infraestrutura essencial, à medida que a mudança climática provoca eventos climáticos mais severos, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta terça-feira.

De acordo com o relatório da agência da ONU para a saúde sexual e reprodutiva (UNFPA), cerca de 41 milhões de pessoas -- 6% de todas as pessoas que vivem na região -- vivem em áreas costeiras baixas com risco de tempestades, inundações e furacões.

Somente no Caribe, isso representa cerca de 17% da população.

"Por trás da nossa modelagem de populações costeiras expostas estão milhões de pessoas -- incluindo mulheres e meninas afrodescendentes e indígenas pobres e vulneráveis -- que são as menos responsáveis pela crise climática, mas estão pagando um preço alto no que diz respeito à sua saúde e direitos sexuais e reprodutivos", disse a diretora executiva da agência, Natalia Kanem.

"A mudança climática não é neutra em termos de gênero e exacerba as desigualdades existentes", afirmou.

O relatório identificou mais de 1.400 hospitais importantes localizados em áreas costeiras de baixa altitude, usando imagens de satélite e estimativas populacionais para identificar as comunidades de maior risco.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA alertou para uma temporada de furacões no Atlântico altamente ativa a partir de junho, devido às águas oceânicas mais quentes combinadas com os efeitos do fenômeno climático La Niña.

(Por Sarah Morland)