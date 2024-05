Morre o pai do ministro Alexandre de Moraes

O pai do ministro Alexandre de Moraes, do STF, morreu nesta terça-feira (28).

O que aconteceu

Morte foi informada por Luís Roberto Barroso, presidente do STF. Ele disse que foi comunicado do falecimento na abertura da 2ª sessão extraordinária de 2024 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), hoje.

Barroso prestou solidariedade a Moraes. "Em nome do Supremo, do CNJ e do Poder Judiciário brasileiro, eu mando um abraço carinhoso ao ministro Alexandre de Moraes e a toda sua família, desejando conforto após o momento de luto e tristeza pela partida", afirmou.

Eu registro com grande pesar a notícia do falecimento do pai do meu querido amigo Alexandre de Moraes, cuja informação recebi agora pela manhã, o senhor Léon Lima de Moraes. O velório acontecerá em São Paulo, em cerimônia restrita aos familiares. Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Representante da OAB também manifestou pesar pela morte. "Deixo o registro, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da solidariedade e do desejo de grande conforto a todos os familiares, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes", disse Mansou Elias Karmouche.

(Em atualização)