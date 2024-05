Morre ex-deputado Arthur Bisneto aos 44 anos

Do UOL, em São Paulo

Morreu hoje o ex-deputado federal Arthur Bisneto (PSDB), aos 44 anos.

O que aconteceu

Arthur Bisneto foi deputado federal pelo Amazonas entre 2015 e 2019, e deputado estadual por três mandatos, entre 2003 e 2015. O UOL entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas e questionou as circunstâncias da morte. Quando houver resposta, o texto será atualizado.

A informação foi confirmada pelo pai dele, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB), nas redes sociais. "Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos", escreveu.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pediu um minuto de silêncio em homenagem a Arthur Bisneto. "Manifestamos nossos profundos sentimentos e o pesar a todos os seus familiares, especialmente o senhor seu pai, Arthur Virgílio, um grande parlamentar que honrou durante muitos anos Câmara e Senado", disse.

Senador Omar Aziz (PSD-AM) também lamentou o ocorrido. "Tinha muito ainda a contribuir com a sociedade", publicou ele no X (ex-Twitter).

Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos! -- Arthur Virgílio (@Arthurvneto) May 28, 2024