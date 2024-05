Mais de 27 mil militares vão vigiar as eleições no México

Um total de 27.245 soldados e membros da Guarda Nacional serão destacados para garantir a segurança nas eleições gerais do próximo domingo no México, marcadas pelo assassinato de mais de 20 candidatos, informou o governo nesta terça-feira (28).

Em sua coletiva de imprensa diária, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que o objetivo desta operação é que os eleitores "possam ir votar com calma, segurança, sem medo".

Obrador está confiante de que estas eleições, com mais de 20 mil cargos federais e locais em disputa - incluindo o de presidente e os membros do Congresso - serão "limpas, livres e, acima de tudo, pacíficas".

"A segurança foi reforçada no processo eleitoral", confirmou Rafael Ojeda, secretário da Marinha, na coletiva de imprensa.

Ojeda também detalhou que para a segurança dos candidatos e funcionários eleitorais foram designados 560 militares, incluindo 24 para cada um dos três candidatos à presidência: Claudia Sheinbaum, candidata de situação, a opositora Xóchitl Gálvez e o ex-deputado centrista Jorge Álvarez Máynez.

A secretária de Segurança, Rosa Icela Rodríguez, detalhou que foram assassinados 22 candidatos a cargos locais durante o atual processo eleitoral, iniciado em 23 de setembro. Por sua vez, a organização civil Data Cívica contabiliza 30 homicídios.

As autoridades têm monitorado a impressão e o transporte de milhões de cédulas eleitorais que serão utilizadas no próximo domingo nos 32 estados do país.

O efetivo de 27.245 anunciado se soma aos 233.543 agentes que realizam a vigilância do território mexicano.

O México é abalado por uma onda de violência ligada ao crime organizado que deixou 450 mil mortos e cerca de 100 mil desaparecidos desde que, em dezembro de 2006, o então governo lançou uma estratégia de combate com a participação dos militares.

Cerca de 100 milhões de mexicanos - em uma população de 129 milhões - foram convocados a votar nas próximas eleições, disputadas em turno único e vencidas por maioria simples.

Segundo uma média das principais pesquisas, realizadas pela empresa Oraculus, a candidata de situação, Claudia Sheinbaum, lidera com 55% da preferência, seguida por Xóchitl Gálvez com 33% e Jorge Álvarez Máynez com 12% das intenções de voto.

