Lula e Lira não chegam a acordo sobre taxação de 'comprinhas' da Shein

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não entraram em um acordo sobre a taxação de compras internacionais de até US$ 50, que deverá ser votada hoje no Congresso.

O que aconteceu

Os dois se reuniram nesta tarde no Planalto. Lira, que é a favor da adoção do imposto, chegou a oferecer uma redução de alíquota, mas não conseguiu encontrar um consenso com o presidente, que pretende vetar a proposta, caso aprovada.

A taxação foi incluída como "jabuti" no Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação). Pelas regras atuais, compras internacionais de até US$ 50 são isentas de imposto de importação, de 60%. É o caso de "comprinhas" de menor valor feitas em sites como Shein, AliExpress e Shopee.

O assunto ficou suspenso. Lula recebe neste momento o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é a favor da taxação, e Lira deverá reunir líderes às 16h, quando é esperada a apresentação de uma nova proposta por parte do PL.

A não aprovação une PT e PL. Lula já havia afirmado na semana passada que a "tendência" do governo é vetar caso o fim da isenção seja aprovado no Legislativo, como apoia Lira. O relator da proposta, deputado Altineu Cortês (PL-RJ), também é contra.

Hoje, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), reafirmou que a posição é vetar. "O presidente Lula tem uma opinião muito clara contra a taxação dos importados. É a opinião do governo, do presidente", afirmou o deputado ao UOL News.

Não há consenso nem no governo. A taxação de compras internacionais de menor valor já foi defendida em outros momentos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro da Indústria, e por Haddad, que não participou do encontro com Lira.