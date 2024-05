Lira diz que empresas vão suspender cancelamento de planos de saúde

Do UOL, em Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (28) que as empresas de planos de saúde se comprometeram a suspender os cancelamentos unilaterais recentes para algumas doenças e transtornos.

O que aconteceu

Lira participou de uma reunião com representantes do setor na manhã de hoje. O anúncio da suspensão foi feito no X (antigo Twitter).

O acordo ocorre em meio à possibilidade de abertura de CPI. O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) recolheu 238 assinaturas até ontem para abrir uma comissão de inquérito sobre o cancelamento de planos. Ele espera obter apoio de 300 deputados e pedir a instalação na próxima semana.

A CPI teria foco nos cancelamentos unilaterais, ou seja, feitos pelas operadoras à revelia do cliente. As vítimas são, principalmente, idosos e crianças com Transtorno do Espectro Autista.

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro abriu uma CPI na quinta da semana passada. Os deputados estaduais vão investigar a recusa para tratamento de pessoas con deficiências e cancelamentos unilaterais.

O problema também chegou ao Ministério da Justiça, que recebeu 2.050 reclamações de cancelamentos nos últimos dias. Diante da situação, as 20 operadoras de saúde que aparecem nas denúncias receberam 10 dias para apresentar explicações.

Aumento das queixas

As reclamações contra planos de saúde cresceram 49,7% ano passado. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que revelam um aumento considerável de queixas de consumidores:

24,1 reclamações para grupo de 100 mil clientes em 2020;

55,1 reclamações para grupo de 100 mil clientes em 2023.

Ano passado, as operadoras de saúde ganharam 868.746 usuários. Ou seja, as reclamações ocorrem ao mesmo tempo em que há crescimento no faturamento das operadoras. O setor tem 51,03 milhões de clientes

Desde o ano passado, a Câmara tenta aprovar mudanças na legislação dos planos de saúde. A situação não avança por falta de acordo político e por não haver consenso com as empresas do setor, que alegam prejuízos.

As negociações são capitaneadas pelo deputado Duarte Jr (PSB-MA). Ele avalia cerca de 270 projetos de lei que sugerem alterações na Lei dos Planos de Saúde e defende proibir rescisões unilaterais.

Planos e associações notificados pelo Ministério da Justiça: