Lira anuncia acordo com planos de saúde para suspender cancelamentos recentes de contratos

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira (28) que planos de saúde se comprometeram a suspender cancelamentos de contratos relacionados à cobertura de algumas doenças e transtornos, sem dar mais detalhes. Segundo Lira informou na rede social X, o acordo foi feito em reunião realizada nesta terça.

"Uma boa notícia para os beneficiários dos planos de saúde: em reunião realizada agora há pouco com representantes do setor, acordamos que eles suspenderão os cancelamentos recentes relacionados a algumas doenças e transtornos", escreveu Lira.

O presidente da Câmara recebeu representantes do setor na Residência Oficial da Casa nesta manhã. O encontro também contou com a participação do deputado Duarte Júnior (PSB-MA), relator do Projeto de Lei 7.419, de 2006, que altera a Lei dos Planos de Saúde.

Duarte Júnior já disse que fará uma série de reuniões com lideranças da Câmara para tentar acelerar a análise da matéria. O projeto tramita no Congresso há cerca de 17 anos e aproximadamente 270 projetos foram anexados à primeira proposta sobre o assunto. A expectativa é de que o texto seja votado ainda neste ano no plenário da Casa.