Jeep Avenger: o que já sabemos sobre o Mini Renegade que será feito no RJ

Desde que foi apresentado em outubro de 2022 na Europa, o Jeep Avenger entrou nos planos da Stellantis para o Brasil e, segundo o colunista de UOL Carros Marlos Ney Vidal, o SUV compacto será fabricado aqui,

Menor do que o Renegade e com jeito de hatch "bombadão", o Avenger será o produto inédito que a Stellantis vai produzir na fábrica de Porto Real (RJ) com parte do investimento de R$ 3 bilhões anunciados nesta segunda-feira (27) para a unidade fluminense entre 2025 e 2030.

Será o primeiro Jeep nacional feito no Rio de Janeiro, já que os outros modelos da marca da Stellantis são fabricados na linha de produção de Goiana, em Pernambuco.

O Avenger também é o primeiro Jeep projetado e fabricado sobre a plataforma modular CMP, a mesma utilizada nos Citroën C3 e Aircross já produzidos em Porto Real e também no Basalt, que chega no segundo semestre fabricado na mesma fábrica.

Conheça o carro

O Avenger nacional será equipado exclusivamente com o sistema Bio-Hybrid, composto por um motor 1.0 Turbo Flex T220 combinado a um motor elétrico de 100V - 150V, com potência variando entre 20 a 40 kW, e uma bateria de 1 kW a 2 kW.

Esse conjunto será conectado a uma transmissão CVT. Será um híbrido convencional, sendo a opção plug-in reservada apenas para modelos superiores

A produção do Jeep Avenger em Porto Real começa no fim do primeiro semestre de 2026, e o lançamento deverá ocorrer no início do segundo semestre do mesmo ano.

A transmissão será a CVT, a mesma automática utilizada pela Fiat.

O Avenger tem 4,08 m de comprimento e 1,78 m de largura. Como comparação, o Renegade tem 4,27 m e 1,80 m respectivamente.

O porta-malas do Avenger é maior, com 355 litros contra os 320 litros do Renegade.

O Avenger é vendido na Europa em versão elétrica ou com motor 1.2 turbo de três cilindros e 100 cv.

Na Itália, o Jeep menor custa 23.900 euros (cerca de R$ 135 mil) com motor 1.2, enquanto o Renegade parte de 22.979 euros (cerca de R$ 130 mil) com motor 1.0 turbo de 120 cv a gasolina.

Principais rivais: Fiat Pulse, Volkswagen Nivus e futuro SUV subcompacto da Renault.

