Itália relembra 50 anos de ataque neofascista em Brescia

ROMA, 28 MAI (ANSA) - A Itália recorda nesta terça-feira (28) o 50º aniversário do atentado em Brescia, no norte do país, onde um grupo neofascista detonou uma bomba na Piazza della Loggia, matando oito pessoas e ferindo outras 102 em 28 de maio de 1974, em um dos ataques mais duros dos "Anos de Chumbo" (1960-1980).

Nesta manhã, o presidente italiano, Sergio Mattarella, viajou para Brescia para liderar as comemorações. "Cinquenta anos se passaram desde o ataque covarde na Piazza della Loggia que matou oito pessoas e feriu 102, algumas gravemente, com lesões permanentes", lembrou ele, destacando que seu "desejo de verdade e justiça não para".

O chefe de Estado lamentou os acobertamentos que durante muito tempo negaram justiça às vítimas, tal como aconteceu com outras atrocidades cometidas durante os "Anos de Chumbo".

A comemoração ocorre no momento em que a Itália é governada pela primeira-ministra Giorgia Meloni e pelo seu partido, os Irmãos da Itália (FdI), que têm as suas raízes no neofascismo e foram acusados de encobrir o fascismo no país.

"Desde o massacre da Piazza Fontana em 1969, até o atentado em Bolonha (estação ferroviária) em 1980, o maior massacre do terrorismo neofascista, e novamente em 1984 em San Benedetto, houve uma sequência chocante de acontecimentos sangrentos, ligados pela único fio de subversão e caracterizado pela dificuldade em encontrar a verdade histórica e judicial, prejudicado por depredações, erros e ineficiências inaceitáveis", afirmou Mattarella.

"Mas o desejo de verdade e justiça nunca parou. Os cúmplices e coniventes, os estrategistas da morte, não representam o Estado, mas representam uma ameaça gravíssima à República", acrescentou ele, lembrando que todos "traíram a Itália" e "conspiraram nas sombras contra o seu povo e o seu país".

De acordo com Mattarella, "diante da violenta guerra de formas opostas de terrorismo - negro e vermelho (esquerdista) - que, naquela época de derramamento de sangue e de amargo conflito internacional, tentaram derrubar a República e a democracia, podemos hoje dizer com certeza que o Estado, a República, o seu povo, com os seus servidores autênticos e leais, prevaleceu".

Este período histórico na Itália é denominado "Anos de Chumbo", e o massacre de Brescia em 1974 é considerado um dos mais graves desse período sangrento.

Em 2015, um tribunal de apelação em Milão emitiu uma sentença de prisão perpétua aos membros do "Nova Ordem", Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, por ordenarem o atentado, encerrando um dos casos mais antigos de terrorismo durante os "anos de liderança" do terror na Itália.

Atualmente, dois outros ex-militantes ligados ao grupo, Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, estão sendo julgados por realmente terem executado o atentado. (ANSA).

