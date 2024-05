Israel afirma que apenas suas munições não poderiam causar o incêndio mortal de domingo em Rafah

O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (28), que suas munições não eram suficientes para provocar um incêndio como o que, segundo as autoridades de saúde de Gaza, matou no domingo 45 pessoas em Rafah, no sul do território palestino.

"Nossas munições por si só não poderiam ter provocado um incêndio de proporção semelhante", disse aos jornalistas o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, ao informar sobre os primeiros elementos da investigação militar sobre este bombardeio, que comoveu a comunidade internacional.

ibz-lba-jd/srm/js/mb/jb/aa

© Agence France-Presse