Ibovespa avança com endosso de Petrobras; Vale limita ganhos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subia nesta terça-feira endossado particularmente pelas ações da Petrobras, ajudadas pela alta do petróleo e com agentes analisando declarações da nova CEO da estatal, enquanto a queda de Vale minava um desempenho mais robusto do índice.

Por volta de 10h50, o Ibovespa registrava elevação de 0,22%, a 124.768,46 pontos. O volume financeiro somava 2,8 bilhões de reais.

A agenda no Brasil destacava a alta de 0,44% do IPCA-15 em maio, após aumento de 0,21% em abril, enquanto expectativa em pesquisa da Reuters apontava 0,48%. Em 12 meses, acumulou acréscimo de 3,70%, de 3,77% em abril e expectativa de 3,72%.

A meta para a inflação em 2024 é de 3,0%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, medida pelo IPCA.

Os números foram divulgados um dia após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconhecer que as expectativas de inflação se elevaram e que a credibilidade do BC contribuiu com a piora, conforme destacou a XP em relatório a clientes.

A XP mencionou ainda o fato de Campos Neto ter ressaltado o caráter técnico das decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) e que as expectativas de inflação voltarão a cair, acrescentando que a fala foi considerada menos restritiva pelo mercado.

A pauta macroeconômica doméstica desta terça-feira ainda mostrou dados sobre preços ao produtor em abril, resultado fiscal do governo central e confiança da indústria.

No exterior, Wall Street retornava do feriado do Memorial Daty com o S&P 500 perto da estabilidade e o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano em 4,461%, de 4,473% na sexta-feira, com investidores aguardando dados de inflação na semana.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 1,59%, beneficiada pela alta do petróleo no exterior, enquanto a nova CEO da companhia, Magda Chambriard, afirmou na véspera que a política de preços de combustíveis da estatal seguirá "abrasileirada" em sua gestão, em linha com os procedimentos implantados na administração anterior. Em sua primeira entrevista a jornalistas, ela disse que não é justo "contaminar" os preços da Petrobras com as volatilidades do petróleo no mercado internacional.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,54% e BRADESCO PN tinha elevação de 0,15%, ajudando a sustentar o sinal positivo do Ibovespa.

- VALE ON recuava 0,81%, pesando negativamente, uma vez que os preços futuros do minério de ferro atingiram seu nível mais baixo em uma semana na China, uma vez que a demanda por aço permaneceu fraca no país, apesar dos últimos estímulos imobiliários. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian devolveu ganhos do começo da sessão e encerrou as negociações do dia em queda de 2,11%, a 882,5 iuanes (121,78 dólares) a tonelada, o menor valor desde 20 de maio.

- VAMOS ON registrava alta de 4,29%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Bank of America reiterando recomendação "neutra" para as ações, mas elevando o preço-alvo dos papéis de 9,50 para 10,80 reais.

- AMERICANAS ON, que não está no Ibovespa, cedia 1,82%, após o grupo responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país anunciar na noite da segunda-feira que o leilão reverso de credores aceitou propostas com descontos a partir de 73,10% na dívida da empresa, que tem um trio de bilionários como acionistas de referência.

(Por Paula Arend Laier)