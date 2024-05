GameStop dispara após levantar US$933 mi com oferta de ações

(Reuters) - As ações da GameStop saltavam 14% nesta terça-feira depois que a varejista de videogames disse que havia arrecadado 933 milhões de dólares ao se beneficiar de uma alta nas chamadas "ações meme" no início deste mês.

As ações da empresa aumentaram quase seis vezes seu valor nas duas primeiras semanas de maio, impulsionadas em parte pelo ressurgimento do "Roaring Kitty" Keith Gill, uma personalidade importante no frenesi pelos papéis da empresa em 2021. Desde então, as ações perderam 70% de seu valor até o fechamento de sexta-feira, levando o valor de mercado da GameStop para 5,82 bilhões de dólares.

A empresa disse que levantou 933,4 milhões de dólares após concluir sua oferta de 45 milhões de ações, operação que já havia sido previamente divulgada. A companhia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições e investimentos.

"(A GameStop) pode tirar proveito (da alta) de suas ações enquanto o preço permanecer elevado", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

"Eles ainda têm muitos obstáculos a superar antes de se tornarem algo que reflita o tipo de preço pelo qual suas ações estão sendo negociadas."

Este mês, a GameStop disse que esperava que suas vendas líquidas no primeiro trimestre caíssem para entre 872 milhões e 892 milhões de dólares, de 1,24 bilhão de dólares há um ano.

A decisão desta terça-feira pode prejudicar investidores que estão vendidos nas ações da empresa, apostando em sua queda.

Cerca de 20,5% das ações da GameStop disponíveis publicamente estavam em uma posição vendida, segundo dados da empresa de análise Ortex Technologies.

(Por Medha Singh e Pranav Kashyap em Bengaluru)