Explosão em subestação causa apagão em Itajaí e Balneário Camboriú

Uma subestação de energia sofreu um curto-circuito na madrugada de hoje, causando apagão em Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O que aconteceu

A explosão danificou diversos equipamento da estação da CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina). O incidente ocorreu por volta das 4h e foi filmado por alguns moradores que viram o clarão.

A suspeita é de que um vendaval possa ter causado o curto-circuito. ''A Celesc ainda está analisando as causas do problema, mas uma das hipóteses seria o vendaval que atingiu a região após a passagem de um ciclone extratropical no litoral sul do Brasil'', explicou.

No começo da manhã, 40 mil consumidores estavam sem energia. Em atualização às 13h40, a Celesc informou que cerca de 300 pontos ainda não tinham sido reestabelecidos. Equipes das cidades de Blumenau, Florianópolis e Joinville foram acionadas para auxiliar nos trabalhos.